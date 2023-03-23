النيابة تستعجل تحريات نشاط سيدة أعمال متهمة بغسل 1.3 مليون جنيه

استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات المباحث العامة ضد سيدة أعمال بتهمة التهرب من سداد مديونية وغسل 1.3 مليون جنيه بمدينة نصر، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،الإجراءات القانونية حيال (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) لقيامها بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية وهو الأمر الذى مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وأكدت التحريات محاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.. حيث قدرت متحصلات نشاطها الإجرامى بـ 1.3 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.