نظمته وزارة الداخلية.. تفاصيل مؤتمر الـ7 لمكافحة جرائم غسل الأموال

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، المؤتمر الـ7 لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال "الجريمة المنظمة" خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس الجاري، تحت شعار جرائم المخدرات وغسل الأموال "التحديات – آليات المواجهة".

وشارك في فعاليات المؤتمر، قيادات وضباط القطاع وممثلي عدد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية ذات الصلة.

وتناول المؤتمر، خلال جلساته العديد من المناقشات الهامة حول نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة، وثقل خبراتهم في إطار القانون.

وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر، إلى عدة توصيات؛ لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة، والتي جاء أبرزها مواصلة عقد دورات تدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة؛ بهدف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في المجال وصقل خبراتهم ومدارسة المشكلات والتحديات ذات الصلة، ووضع الحلول اللازمة في مواجهتها.

كما ناقش المؤتمر، النظر نحو الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية ذات الصلة؛ لتعزيز إجراءات التحريات وسرعة جمع المعلومات، والتوسع في تنظيم دورات تدريبية مشتركة مع الجهات الدولية والإقليمية؛ لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث التجارب والتعرف على الأساليب الإجرامية المستحدثة.

وخلال المؤتمر، بحث الاستمرار في المشاركة بالاجتماعات العامة والأنشطة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والفاعليات التي تنعقد على هامشها، والإشارة إلى الخط الساخن رقم 024820001؛ للإبلاغ عن جرائم غسل الأموال.