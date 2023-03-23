«ميكروباص» ينهى حياة شخص بالشرقية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم الخميس، إثر تعرضه لحادث صدمته سيارة ميكروباص أمام جراج في المجاورة 50 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يُفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بشخص أمام جراج أتوبيس في المجاورة 50 بمدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شخص.

ونقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.