الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإثنين.. إضراب شامل لقطاع النقل فى ألمانيا

ألمانيا
ألمانيا

دعا موظفو قطاع النقل في ألمانيا، الى إضراب الإثنين للضغط على المفاوضات الجارية حول الأجور في إطار من التضخم القوي كما أعلنت النقابات الخميس.
وقالت نقابتا Ver.di وEVG "فيردي واي في جي" في مؤتمر صحافي في برلين، إن موظفي المطارات والسكك الحديد والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي مدعوون إلى "يوم توقف كامل عن العمل".
هذه الحركة الموحدة بين النقابتين نادرة جدا في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حيث تجري المفاوضات حول الأجور فرعا تلو آخر.
تمثل EVG حوالى 230 ألف موظف في شركات السكك الحديد فيما تدافع Ver.di عن موظفي الخدمات العامة.
وقال رئيس فيردي فرانك ويرنكي "نتوقع مشاركة كبيرة في الإضرابات".
هذه الدعوة تدل على المناخ الاجتماعي الذي يزداد توترا في البلاد التي تشهد تضخما قويا بلغ 8,7% في فبراير. ونفذت إضرابات عديدة منذ عدة أشهر طالت قطاعات مهنية مختلفة ومدارس ومستشفيات.
تطالب النقابتان بزيادات كبيرة في الأجور، على التوالي 10,5% لفيردي و12% لاي في جي للتعويض عن آثار التضخم.
وهي مطالب رفضت خلال جلسات التفاوض في الأسابيع الأخيرة من قبل ممثلي أصحاب العمل وهم بشكل أساسي الدولة والبلديات.
تقترح الدولة والبلديات زيادة بنسبة 5% مع دفعتين وحيدتين بقيمة ألف و1500 يورو على التوالي في مايو 2023 ويناير 2024.
تشتكي النقابات أيضا من ظروف العمل المتدهورة في إطار من نقص اليد العاملة في البلاد.
وقال فيرنيكي "نحن نعمل بقلة عدد موظفين".
وتستأنف مفاوضات الأجور الاسبوع المقبل لكل فروع الخدمات.
اضطرت مطارات برلين وبريمن وهامبورج وهانوفر في 11 مارس إلى إلغاء 351 رحلة بسبب توقف موظفي الأمن عن العمل لمدة 24 ساعة.
ويطال الإضراب منذ الأربعاء مرفأ هامبورغ، الأكبر في ألمانيا، الذي حد من دخول السفن التي يزيد طولها عن 90 مترًا.

قطاع النقل المانيا التضخم برلين المطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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