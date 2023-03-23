رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل قيادات سنودس النيل ومجمع كنائس المثال الإنجيلي

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأربعاء، القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ووفدًا من اللجنة التنفيذية لسنودس النيل الإنجيلي المشيخي، من قيادات الكنيسة المشيخية، كما استقبل زكي القس كمال لطفي شحاتة، رئيس المجمع العام لكنائس المثال المسيحي، والوفد المرافق من اللجنة التنفيذية ورؤساء الدوائر الإقليمية للمجمع.

رحب الدكتور القس أندريه زكي بالمهنئين، كما عبر عن سعادته الكبيرة بالزيارة ومشاعر المحبة المتبادلة، وقال "زكي": "أعتز كثيرًا بزيارتكم الغالية على قلبي، والتي لها مكانة كبيرة".

ومن جانبه أكد رئيس سنودس النيل الإنجيلي القس كمال رشدي على تقدير قيادات سنودس النيل الإنجيلي للدكتور القس أندريه زكي، ولدوره الكبير والمؤثر في متابعة نشاط الطائفة الإنجيلية بمصر.

وشارك في التهنئة من قيادات سنودس النيل الإنجيلي المشيخي، الدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس صموئيل زكي، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس إميل أنور، سكرتير اللجنة التنفيذية لسنودس النيل، والقس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية، والقس صموئيل عادل، رئيس المجلس الرعوي، والقس سمير صداق، رئيس مجلس الخدمات والتنمية، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والقس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام، والقس أمير صادق، رئيس مجلس الإدارة المالية، والأستاذة روزيت رفقي رئيس رابطة السيدات، والشيخة جاكلين نبيه، عضو اللجنة التنفيذية، والقس باسم عدلي، عضو اللجنة التنفيذية، والقس نجاح كريم، عضو اللجنة التنفيذية، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام.

ومن وفد المجمع العام لكنائس المثال المسيحي، اللجنة التنفيذية ورؤساء الدوائر الإقليمية، القس إسحق داود شاكر، نائب رئيس المجمع، والقس اختيار خليفة مسعود، سكرتير المجمع العام، والقس صفوت جرجس سيمور، عضو اللجنة التنفيذية، والقس قمحاوي مزيد قمحاوي، رئيس دائرة قنا الأقصر، والقس مجدي ناجح جرجس، رئيس دائرة سوهاج، والقس يسري عوض حبيب، رئيس دائرة الوجه البحري، والقس ملاك جميل فهمي، رئيس دائرة أسيوط، والقس وجيه إبراهيم لوقا، رئيس دائرة المنيا.