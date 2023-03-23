أحمد شيبة يصور كليب أغنية رمضان بمسقط رأسه بالقباري في الإسكندرية

تواجد المطرب احمد شيبة بمسقط رأسه بمنطقة القباري أحد المناطق الشعبية بمحافظة الإسكندرية لتصوير كليب أغنية شهر رمضان والتي من المنتظر عرضها خلال أيام.

واختار المطرب الشعبي تصوير كليب شهر رمضان بداخل منطقته الشعبية وبين جيرانه وأصدقائه، حيث ضم الكليب لقطات بالشوارع المزينة بالفوانيس بين الأطفال وعلى المقهى، ولقطات أخرى بداخل مسجد القباري.

ونشر “شيبة” عبر صفحته الشخصية فيديو لايف ظهر وهو يقوم صناعة الكنافة اليدوي ويشارك أهل منطقته الأجواء الرمضانية، كما قام بغناء جزء من الكليب الذي يتم تصويره لشهر رمضان “يارب بحق دي الأيام تفرح قلبنا في رمضان”، معلناً عن عرضه خلال أيام.

ويشارك المطرب أحمد شيبة في الموسم الرمضاني هذا العام بأغنية “أهي دنيا” كلمات هاني فؤاد، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقي وماستر مصطفى أبو ريا، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل “ضرب نار” بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز. والفنان احمد العوضي

وطرحت الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل “ضرب نار” بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قبل استقبال شهر رمضان بعنوان “أهي دنيا” لأحمد شيبة، على جميع صفحات السوشيال ميديا والمنصات الرقمية والتي حصلت على إعجاب الكثير من المتابعين.

مسلسل “ضرب نار” تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كل من ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

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