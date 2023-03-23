محمد صلاح مُرشحًا لجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى خلال مارس

دخل محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر مارس الجاري.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على "تويتر"، أسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال مارس.

ويُنافس محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بعد تألقه مع ليفربول خلال شهر مارس الجاري.

وشارك محمد صلاح في ثلاث مباريات مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وكانت المباراة الأولى أمام وولفرهامبتون، يوم 1 مارس الماضي، وسجل محمد صلاح هدفًا ليُساهم في فوز ليفربول بهدفين دون رد.

أما المباراة الثانية كانت القمة النارية أمام مانشستر يونايتد، يوم 5 مارس الماضي، وشهد اللقاء تألقًا كبيرًا من محمد صلاح الذي سجل هدفين وصنع مثلهما، ليُساهم في فوز ليفربول بسباعية نظيفة.

بينما كانت المباراة الثالثة أمام بورنموث، يوم 11 مارس الماضي، ولكنها انتهت بهزيمة ليفربول بهدف نظيف، بعدما أهدر محمد صلاح ركلة الجزاء.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس

وجاء اللاعبون المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس، على النحو التالي:

- محمد صلاح (ليفربول)

- بوكايو ساكا (أرسنال)

- لياندرو تروسار (أرسنال)

- ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد)

- تيرون مينجز (أستون فيلا)

- أليكسيس ماك إليستر (برايتون)

يأتي ذلك بعد انتهاء جولات الدوريات الأوروبية الكبرى، وانطلاق فترة التوقف الدولي الحالية من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي تستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري.

ويتواجد محمد صلاح حاليًا في معسكر منتخب مصر، استعدادًا لمواجهة مالاوي، غدًا الجمعة، على استاد "الدفاع الجوي"، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية، والتى تحتضنها كوت ديفوار يناير 2024، وذلك بحضور 20 ألف متفرج.