المارونية عن عيد البشارة: يعتبر مبادرة حب من الله للبشر

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بعيد البشارة، وقالت الكنيسة عن العيد: هذه ذكرى تجسّد الكلمة، وبه صارت العذراء مريم امّ الله. هذه الأمومة الإلهية هي أساس النعم والامتيازات كلّها التي غمر بها الله مريم العذراء:" السلام عليك يا ممتلئة نعمة، الرب معك". إن أم الكلمة المتجسد، آدم الجديد، ورأس البشرية لخلاصها، أي سيدتنا مريم العذراء هي أيضاً بالروح أمّ الجنس البشري، أمنُّنا جميعاً، بسبب اتحادنا بالكلمة، بوصفنا أعضاء لجسد واحد هو رأسه، ينبع الحياة الإلهية فيه. مريم العذراء، برضوخها لإرادة الله ("أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك") الذي اختارها في مخطط التجسّد والفداء، أضحت شريكة الكلمة في تحقيق هذا القصد الإلهي لحياة البشرية البنوية والشكر الحميم، والوعي العميق للسرّ الذي بدأ اليوم يظهر للعالم، بفتاة الناصرة الوديعة والناصعة الطهر، " لأنه نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن تغبطني جميع الأجيال، لأن القدير صنع بي عظائم".

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنطلاقًا من هذه النظرة الشاملة التي تُظهر طموحات العقل البشري، في بحثه عن الله "لعله يتحسّسه ويهتدي إليه"، نرى أنّ "تمام الزمان" الذي يتحدّث عنه الرسول في رسالته، يُبرز جواب الله نفسه "الذي لنا فيه الحياة والحركة والوجود" على هذه الأسئلة المطروحة... إنّ إرسال ابنه، المشارك للآب في الجوهر، في صورة إنسان "مولودٍ من امرأة" يشكّل المرحلة الأسمى والنهائيّة، من مراحل إعلان الله ذاته للبشريّة... في قلب هذا الحدث الأساسي نجد المرأة. إذ إنّ إعلان الله ذاته، في وحدة ثالوثه التي لا تُدرك، تنطوي عليه في الأساس بشارة الناصرة: "ها إنّك تحبلين وتلدين ابنًا، تسمّينه يسوع، فيكون عظيمًا وابن العليّ يُدعى". – "كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلاً؟" – "إنّ الرُّوح القدس يحلُّ بك، وقدرة العليّ تظلّلك، لذلك يكون المولود منك قدّوسًا وابن العليّ يُدعى... لأنّه ليس شيء غير ممكن لدى الله"

إنّ من اليسير فهم هذا الحدث، إذا نظرنا إليه عبر تاريخ إسرائيل، الشعب المختار، الذي منه خرجت مريم. ومن اليسير أيضًا فهمُه إذا نظرنا إليه من خلال جميع الطرق التي سلكتها البشريّة في بحثها منذ البدء عن جوابٍ على الأسئلة الأساسيّة والحاسمة معًا، التي ما انفكّت تطرح نفسها عليها بإلحاح.

ألا نرى في بشارة الناصرة فاتحةً لمبادرة الله الحاسمة، الجديرة بأن تضع حدًّا للقلق الذي يساور القلب البشري؟ إنّ الأمر لا يقتصر هنا على أقوالٍ لله ملهمةٍ نطق بها الأنبياء، بل إنّ الردّ الإلهيّ إقترن بتجسدّ حقيقي للكلمة وقد بلغت مريم حدًّا من الاتّحاد بالله، يفوق كلّ توقّعات إسرائيل كلّه، وخاصّة بنات هذا الشعب المختار، اللواتي كان في إستطاعتهنّ أن يأملن، بحسب الموعد، أن تصبح إحداهنّ يومًا أمًّا للرّب يسوع المسيح... ولكن هل كان يخطر ببال إحداهنَّ، أنّ المسيح الموعود به سيكون "ابنًا للعليّ"؟ لقد كان من العسير توقّع هذا الأمر، انطلاقًا من الإيمان بوحدانيّة الله في العهد القديم. ولم تكن مريم تستطيع أن تقبل بما "ليس في استطاعة الناس، بل هو مستطاع عند الله" لولا "قوّة الرُّوح القدس الذي حلّ عليها".