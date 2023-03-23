الأنبا باسيليوس يتفقد مبنى الخدمات بجاهين

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تفقد اليوم، مبنى الخدمات، التابع لمكتب العمل الإيبارشي، بجاهين.

تضمنت الزيارة تفقده كافة أقسام المبنى، كما تعرف من مسؤولي الأقسام على جميع ما يقدمونه من خدمات، لخدمة أطياف المجتمع دون تمييز.

وأعطى راعي الإيبارشية كلمة تشجيعية للعاملين بالمبنى، مؤكدًا لهم أهمية على التفاني في العمل بإخلاص وأمانة، كما تمنى الأنبا باسيليوس للجميع خدمة مثمرة.

من جانبه قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، في تدوينة له حول سنودس الاساقفة 2023: إن السنودس قدّم الكنائس الشرقيّة غنىّ كبيرًا من حيث البُنى السينودوسيّة، وذلك أكثر من الكنيسة اللاتينيّة. وهذه البُنى هي اليوم أيضًا بحاجة إلى التجدّد: "البُنى السينودوسيّة القديمة والمسارات الكنسيّة القائمة في كنيسة السيرو مالابار، تعبِّر عن الطبيعة السينودوسيّة للكنيسة على المستوى المحلّي، والإقليميّ والعالميّ، وهي تفيدنا في التنشئة على السينودوسيّة. إنها في خدمة الرعايا والجماعات التي تكتشف التعاون في ممارسة الخِدم الراعويّة لكي تستمرّ في الإصغاء إلى الروح القدس. إلى ذلك، هنالك مبادرات ومحاولات تبحث عن دعم البُنى السينودوسيّة في الكنيسة"

وكانت قد نظمت الرهبنة الفرنسيسكانية مسابقة لطلاب مدارسها بعنوان "fracisans got talent"، وذلك بكنيسة القلب المقدس، بالإبراهيمية.

جاء ذلك تحت رعاية الأب لوكاس حلمي، راعي الكنيسة، بمشاركة الأب بطرس دانيال الفرنسيسكاني، والأب مخلص مصري، راعي كنيسة سيدة الوردية، بسيدي بشر، والممثلة مادلين طبر.

تناول الحفل الفقرات التنافسية بين طلابها وتأهيل مجموعة منهم للحفل النهائي، حيث تقوم الرهبنة الفرنسيسكانية بمثل هذه الأعمال، لنشر الوعي الفني بين طلابها، وارتباطهم بالمجتمع، لبث المبادئ الفنية السامية بهم. واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية، واستلام شهادات التقدير.