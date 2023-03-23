الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«دكرنس» و«النصر» يبحثان عن مدير فني بعد رحيل سعيد عبدالعزيز وطارق السيد

سعيد عبد العزيز
سعيد عبد العزيز

كانت مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في دوري القسم الثاني سببا في رحيل ثلاثة مدربين دفعة واحدة، حيث تقدم سعيد عبد العزيز المدير الفني لدكرنس باعتذار عن عدم الاستمرار مع الفريق بعد التعادل مع كفر الشيخ، وهو ما فعله طارق السيد المدير الفني للنصر بعد هزيمة فريقه أمام وادي دجلة، كما تقدم محمد شعراوي المدير الفني لفريق الإعلاميين باستقالته بعد الهزيمة أمام منتخب السويس.

وقرر مجلس إدارة نادى دكرنس قبول الاعتذار الذى تقدم به سعيد عبد العزيز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن استكمال مهمته مع الفريق، وذلك خلال فترة التوقف الحالية التي تستمر حتى انتهاء عيد الفطر المبارك لإعطاء الفرصة للمدير الفني الجديد الذي سيتم اختياره للتعرف على مستوى اللاعبين. 

جاء قبول الاعتذار بعد الجلسة الودية التي جمعت المهندس الخضر إبراهيم رئيس مجلس إدارة دكرنس مع سعيد عبدالعزيز، المدير الفني للفريق وأكد خلالها إبراهيم خضر أن مجلس إدارة النادى يتقدم بخالص الشكر لسعيد عبدالعزيز عن الفترة التى تولى فيها المسئولية هو جهازه المعاون وتمنى لهم التوفيق والنجاح فيما هو قادم.

ودخل مجلس إدارة دكرنس في مفاوضات مع عدد من المدربين لاختيار واحد منهم لقيادة الفريق الذي يحتل المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن طنطا متصدر جدول المجموعة، وسيتم الإعلان عن الجهاز الفنى الجديد خلال الأيام القليلة.

من ناحية أخرى، أعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق، قبول اعتذار طارق السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عن استكمال مهمتة في قيادة الفريق، وتعقد إدارة النادي عدة جلسات لاختيار مدير فني جديد.

كان طارق السيد قد تقدم باعتذارلإدارة النادي عقب هزيمة الفريق أمام وادي دجلة يوم الثلاثاء الماضي في الأسبوع الثالث والعشرين للمجموعة الثانية، والتي أدت لتوقف رصيد الفريق عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير.

دوري القسم الثاني دكرنس نادي النصر سعيد عبد العزيز طارق السيد

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