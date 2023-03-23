بروتوكول تعاون بين مستثمرى أكتوبر وجامعة الأهرام الكندية

وقعت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بروتوكول تعاون مع جامعة الأهرام الكندية بجميع كلياتها من أجل تحقيق التكامل بين الصناع والبحث العلمى وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل الصناعة الوطنية.

وقّع البروتوكول كل من الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر وأمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والدكتور صديق عبدالسلام رئيس جامعة الأهرام الكندية، ونائبه الدكتور محمد عبدالعظيم.

كما حضر من جمعية المستثمرين المهندس مصطفى عبيد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، والمهندس أسامة العرقسوسى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعليم والتدريب، والأستاذة شيماء يوسف مديرة العلاقات العامة والجودة، والأستاذ سعيد مدير إدارة خدمات الأعضاء، بالإضافة إلى عمداء الكليات بالجامعة.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، إن البروتوكول سيحقق مصالح الصناعة الوطنية والبحث العلمى معًا، حيث يتم دمج القطاع الصناعى عبر جمعية مستثمرى أكتوبر مع الجامعة من خلال مناقشات مشاريع التخرج للطلاب والمشاركة في مجالس الكليات وتوفير التدريب للطلاب في السنوات النهاية بالمصانع وربط المشروعات البحثية بمشاكل الصناعة، بالإضافة إلى توفير شهادات الاعتماد من جانب الجامعة للمصانع.

والتزمت الجامعة خلال البروتوكول بإيجاد حلول غير تقليدية لدعم القطاع الصناعى وربطه بالبحث العلمى، حيث سيتم البدء في تصميم مجموعة من الدورات التدريبية، مجال الاهتمام المشترك بين تخصصات الجامعة والقطاع الصناعي بمختلف تخصصاته وقطاعاته،

وأشاد خميس بالتعاون المثمر الذى تم مع جامعة الأهرام الكندية، حيث تم تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ كل بنود البروتوكول لتحقيق الاستفادة القصوى لخدمة الصناعة الوطنية.

حيث تم تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ كل بنود البروتوكول لتحقيق الاستفادة القصوى لخدمة الصناعة الوطنية، تضم الدكتور محمد عبدالعظيم عن الجامعة، والمهندس أسامة العرقسوسى عن جمعية المستثمرين.