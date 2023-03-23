الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الاحتفال بمرور 22 عاما على تجليس الأنبا نيقولا كمطران لطنطا والغربية

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم الخميس، بمرور 22 عامًا على تجليس الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية كمطران لطنطا والغربية.

وقال المطران تعليقا على عيد تجليسه في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنه يمر إثنين وعشرون عامًا على الرسامة الأسقفية لي، ففي يوم 18 مارس من عام 2001 تمت الرسامة الأسقفية بيد مثلث الرحمات بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بتروس السابع في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في القاهرة بحضور السفير اليوناني والقنصل اليوناني في مصر وقنصل قبرص في مصر وممثلين عن الكنائس في مصر.

وفي يوم 23 مارس من نفس العام، في يوم ميلادي تم التجليس متروبوليتًا على إبراشية إرموبوليس بيد مثلث الرحمات بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بتروس السابع أيضًا في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بمقر الإبراشية في مدينة طنطا.

الأنبا نيقولا أنطونيو الانبا نيقولا انطونيوس نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو

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