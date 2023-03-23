طفل وكيلًا لـ«تعليم المنوفية» لمدة دقيقة

في سابقة هى الأولي من نوعها، فوض مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، بيشوي الطالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة صلاح خطاب الرسمية لغات بإدارة شبين الكوم التعليمية بالقيام بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم لمدة دقيقة

في لقاء أبوي، استقبل اليوم محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الطالب بيشوي فليب فرج؛ والذي حضر لمكتبه لتهنئة سيادته بشهر رمضان المعَّظم .

وفي لفتةٍ كريمة فوَّض محمود الفولي، وكيل تعليم محافظة المنوفية؛ الطفل بيشوي لاتخاذ قرار مهم حال كونه مديراً للمديرية لمدة دقيقة واحدة.

فقال بيشوي الطالب الذي أتيحت له فرصة المحاكاة إنه لن يجلس في المكتب ولكن سينزل متابعات للمدارس كما يفعل فخامة السيد الرئيس السيسي للتعرف على الواقع والعمل على سرعة حل ما يظهر من معوقات.

ثم طلب منه مدير المديرية محمود الفولي أنْ يرسل مجموعة رسائل أولها تمكين الشباب، وثانيها احترام وتقدير وتوقير المعلم وكان ثالثها، شكر وتقدير نهى حبيب مدير إدارة المدارس الرسمية للغات لسرعة الاستجابة في عرض رغبتي في مقابلة مدير المديرية وموافقة على الفور.

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