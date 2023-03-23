الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص فى حادث تصادم بالشرقية

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة ميكروباص به أمام جراج الأتوبيس بالمجاورة 50 بمدينة العاشر من رمضان نطاق محافظة الشرقية. 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بشخص أمام جراج الأتوبيس بالمجاورة 50 نطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع شخص.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل المتوفي إلى مستشفى العاشر الجامعي، والتحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة.

حادث اصطدام جراج الأتوبيس مدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية مديرية أمن الشرقية حادث تصادم

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