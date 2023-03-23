من طنطا لإسكندرية.. جرائم عائلية متهم فيها الزوج بسبب الديون

لم تكن جريمة قتل زوج لزوجته بمدينة طنطا خلال الأيام الماضية الأولى في الجرائم الأسرية التي أرتكبت على مدار السنوات الماضية، وفي التقرير التالي ترصد “الدستور” تفاصيل الجرائم العائلية التي وقعت خلال الأيام الماضية.

زوج يقتل زوجته وابنتيها بطنطا

وشهدت مدينة طنطا جريمة قتل راحت ضحيتها زوجه وابنتيها خنقًا بغاز السخان وذلك علي يد زوجها.

بداية تلك الواقعة عندما تلقت النيابة العامة إخطارًا بوفاة المجني عليها وابنتيها الطفلتين داخل مسكنهم بدائرة أول طنطا، وتلقت محضرًا من الشرطة مفادة انتقال قوة منها لمسرح الواقعة عقب تلقيها البلاغ، إذ تبينت تبعثر محتويات المسكن وتكسير زجاج منضدة فيه، وقررت مقدمة البلاغ أنها اشتمت رائحة غاز عقب دخولها المسكن حال اكتشاف الواقعة، فأغلقت مفاتيح "البوتاجاز" وأخطرت الشرطة.

وشكلت النيابة فريقًا للانتقال لمعاينة مسرح الحادث ومناظرة الجثامين، وسألت النيابة ذوي المجني عليها (شقيقتها وابنيها ووالد زوج المجني عليها) فشهدوا بأنهم على إثر ما انتابهم من قلق لعدم إجابة المجني عليها وزوجها وابنتهما على اتصالاتهم، توجهوا لمسكنهم فاشتموا منه رائحة غاز فكسروا بابه واكتشفوا وفاة المجني عليهن وتبينوا تهشما وتكسيرا بالمسكن، فاتهمت شقيقة الأم المجني عليها زوج الأخيرة بقتلها وابنتيها.

وأمرت النيابة بإلقاء القبض على زوج الأم المجني عليها، وبضبطه واستجوابه أقر في التحقيقات بقتله المجني عليهن لتراكم ديونه، إذ راودته فكرة قتلهن فأجهز عليهن خنقا، ثم حاول الانتحار بوسائل مختلفة منها تسريب الغاز بالمسكن، ولكن لم تطاوعه نفسه.

زوج يقتل زوجته وأولاده وأبيها وأمها وأخيها بالإسكندرية

شهدت الإسكندرية مارس الجاري جريمة بشعة حيث أقدم زوج على قتل زوجته وأولاده وأبيها وأمها وأخيها رميا بالرصاص.

البداية للواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان حول بلاغ من أهالي منطقة أبو سليمان، بإطلاق شخص طلقات رصاص على أسرته وتسبب فى مقتل 7 أشخاص.

حيث انتقلت قوات أمن الإسكندرية لموقع البلاغ، وتبين أن المتهم هو الزوج حيث أطلق النيران على زوجته وحماه وأبنائه، بعد وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته، وعدم موافقتها على الرجوع إليه خلال انعقاد جلسة للصلح بين الطرفين، وأسفر الحادث عن مقتلزوجته وأولاده وأبيها وأمها وأخيها رميا بالرصاص، وتم نقل الجثامين لمشرحة كوم الدكة.

عامل يذبح زوجته وطفليه بـ"سكين" ويمزق أجسادهم بـ"بلطة" داخل حمام الشقة بالشرقية

وفي ديسميبر 2016، تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد بلاغا بوقوع حادث قتل بقرية الشيخ جبيل دائرة المركز.

وتبين من التحريات العثور على جثة الزوجة "سها ع م" 33 سنة ربة منزل، من ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم" وطفليها "يوسف" 8 سنوات، و"مريم" 6 سنوات، ليسا من ذوى الاحتياجات الخاصة، مذبوحين ومقطع أجسادهم إلى أشلاء.

وتبين قيام "محمد ال م" 35 سنة عامل، من ذوى الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم" مريض نفسى، بارتكاب الواقعة، والتخلص من زوجته وطفليه، وتمكنت قوة من مباحث المركز من التحفظ عليه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يقيم فى منزل من طابق واحد بالأراضى الزراعية، وبعيدا عدة أمتار عن مساكن الأهالى، وأنه كان عند أهل زوجته منذ أسبوع فحدث بينه وبينهما مشادة قام على إثرها أهل زوجته بالتعدى عليه بالضرب، وتم تهدئة الوضع بينهما، وعادت زوجته معه للمنزل دون أن يحدث شيئا.

وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، قام المتهم بضرب زوجته وطفليه "يوسف ومريم"، فحاولت الزوجة أن تستغيث، وقامت بغلق باب غرفة نومها عليها، لكن الزوج كان عنيفا للغاية، وقام بالتعدى عليها وعلى طفليه بـ"السكين والبلطة".