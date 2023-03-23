الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شخص سقطت سيارته في ترعة بالبدرشين

جريدة الدستور

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات غرق أحد الأشخاص أثناء قيادته لسيارة سقطت بترعة في البدرشين، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغا لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة في البدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام ، كما تم استخراج السيارة من داخل المياة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة رعة في البدرشين البدرشين

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