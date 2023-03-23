منشآت الصحة في سوهاج.. خطة تطوير شاملة بتكلفة 143 مليون جنيه

شهد قطاع الصحة طفرة كبيرة على مدار 8 سنوات مضت، من خلال تجديدات وإصلاحات ومنشآت جديدة، في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين والاهتمام بالبنية التحتية، وشهدت عددٌ من المحافظات والقرى تطورًا كبيرًا في قطاع الصحة، ومن بينها محافظة سوهاج، وفي السطور التالية نسرد بعض اعمال التطوير التي شهدها قطاع الصحة.

مستشفى حميات سوهاج

ضمن أعمال تطوير قطاع الصحة بمحافظة سوهاج، جاء مشروع وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج

بمحافظة سوهاج، والذي تم تنفيذه في إبريل 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم افتتاح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى حميات سوهاج، عقب وصول وتركيب جهاز الأشعة المقطعية 16 سلايس ماركة كانون، بإجمالي تكلفة 3 ملايين جنيه.

جاء ذلك ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها مستشفيات سوهاج على صعيد الأجهزة الطبية الحديثة، وفي إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

مستشفى برديس

ضمن المشروعات الضخمة في قطاع الصحة بمحافظة سوهاج، مشروع مستشفى برديس بمركز البلينا محافظة سوهاج، والذي تم تنفيذه في يناير ٢٠٢٢ بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقام على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، وذلك بإجمالي تكلفة ٩٠ مليون جنيها.

وحدة طب الأسرة

تم تنفيذ مشروع وحدة طب الأسرة بقرية ام دومة بمركز طما بمحافظة سوهاج، في أغسطس ٢٠٢١ بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحدة طب الأسرة بقرية أم دومة بمركز طما الوحدة مقامة على مساحة 720 مترا، بتكلفة إنشائية 5 ملايين جنيها، لتخدم أكثر من 20 ألف مواطن بقرية أم دومة، والقرى المجاورة.

تطوير وحدة الغسيل الكلوي

شهدت وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سوهاج الجامعي أعمال تطوير والتي تم تنفيذها في يونيو 2021 بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت تجديد 3 مصاعد نوعية "ميتسوبيشي" بتكلفة 5 ملايين و250 ألف جنيه، سعة 15 راكبا، وأعمال التطوير بمحطة المياه التابعة لوحدة الغسيل الكلوي مع تدعيمها بماكينات غسيل حديثة تعمل بالنظام الآلي، بإجمالي تكلفة بلغت 17 مليون جنيه، إلى جانب تطوير محطة الغازات الطبية بقيمة بلغت 1.5 مليون جنيه.

قسم جراحة القلب والصدر بمستشفي سوهاج

شهد قسم جراحة القلب والصدر بمستشفي سوهاج الجامعي أعمال تطوير وتجديد تم تنفيذها في مارس ٢٠٢١ بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعد قسم الجراحة القلب والصدر مركزاً متميزًا قادراً علي التعامل مع الحالات الحرجة في هذا التخصص، وتم تطويره وتجهيزه بتكلفة 22 مليون جنيه.