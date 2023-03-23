رئيس جامعة سوهاج يتفقد إدارات العمل بالمبنى المركزى

هنأ الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، الجهاز الإداري بالجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيًا من الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة إدارات مبني المركزية بالحرم الجامعي القديم، يصاحبه أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق، مدير الأمن الجامعي، والدكتور أحمد جلال، وعفت حلمي، أمناء الجامعة المساعدين وعدد من مديري الإدارات.

واطمأن عبدالخالق، خلال جولته على سير العمل بالإدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية نشر روح التواصل والمحبة بين العاملين لما لها من مردودٍ إيجابي على معدل الأداء، مثمنًا دور الجهاز الإداري بالجامعة والمشهود له بالكفاءة العالية والتميز في العمل بمختلف تخصصاتهم الوظيفية، وذلك من خلال تعاونهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم وإمكاناتهم وتوظيفها بطريقة جيدة تسهم في تطوير العمل بالجامعة.

وأعرب العاملون بالجامعة عن سعادتهم بتهنئة رئيس الجامعة لهم في أول أيام شهر رمضان، وحرصه الدائم على التواصل المستمر معهم، والذي يوفر جو من الألفة والمحبة بينهم، مقدمين الشكر له لموافقته على صرف مكافأة لجميع العاملين بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل أبناء الجامعة في مثل هذه المناسبات، وتقديرًا لمجهوداتهم وتحفيزًا لهم لتقديم المزيد.