الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد إدارات العمل بالمبنى المركزى

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

هنأ الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، الجهاز الإداري بالجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، متمنيًا من الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة إدارات مبني المركزية بالحرم الجامعي القديم، يصاحبه أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق، مدير الأمن الجامعي، والدكتور أحمد جلال، وعفت حلمي، أمناء الجامعة المساعدين وعدد من مديري الإدارات.

واطمأن عبدالخالق، خلال جولته على سير العمل بالإدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية نشر روح التواصل والمحبة بين العاملين لما لها من مردودٍ إيجابي على معدل الأداء، مثمنًا دور الجهاز الإداري بالجامعة والمشهود له بالكفاءة العالية والتميز في العمل بمختلف تخصصاتهم الوظيفية، وذلك من خلال تعاونهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم وإمكاناتهم وتوظيفها بطريقة جيدة تسهم في تطوير العمل بالجامعة.

وأعرب العاملون بالجامعة عن سعادتهم بتهنئة رئيس الجامعة لهم في أول أيام شهر رمضان، وحرصه الدائم على التواصل المستمر معهم، والذي يوفر جو من الألفة والمحبة بينهم، مقدمين الشكر له لموافقته على صرف مكافأة لجميع العاملين بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل أبناء الجامعة في مثل هذه المناسبات، وتقديرًا لمجهوداتهم وتحفيزًا لهم لتقديم المزيد.

احتفالية استغل احتفال الإدارات المختلفة الإدارات اقتصاد الجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

بروتوكول تعاون بين مستثمرى أكتوبر وجامعة الأهرام الكندية

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد 4 من أصدقائه فى منطقة السلام

القبض على المتهم فى قضية فساد المليار دولار بالهرم

تبطين 652 كم من الترع بتكلفة 1.6 مليار جنيه في بني سويف

«النقل» تستعرض آخر تطورات مشروع مونوريل شرق النيل (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»