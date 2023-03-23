الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عنصر إجرامي داخل سيارته بحوزته 120 طربة حشيش في شمال سيناء

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش و15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو بحوزة أحد العناصر الإجرامية بشمال سيناء، وتحرر محضر بالواقعة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن شمال سيناء من ضبط (عنصر إجرامى ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش) حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمناقشته أرشد عن سيارة مجهزة بمخازن سرية بمعرفته لتهريب المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها وتم ضبط السيارة بدائرة قسم شرطة ثان العريش وبتفتيشها عثر على (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام).

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,300,000) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة مكافحة المخدرات

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