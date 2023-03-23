الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

تبطين 652 كم من الترع بتكلفة 1.6 مليار جنيه في بني سويف

الترع
الترع

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مع مسؤولي قطاع الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأوضح المحافظ، بحسب تقرير الري، أنه تم الانتهاء من تبطين 652.094 كم بتكلفة واحد مليار و642 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 74% تقريبًا من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها و تقدر بــ 884.687 كم بتكلفة  2 مليار و415 مليون و384 ألف جنيه، تخدم 287ألف و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة ،بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألف و54 فداناً باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311مليون و384 ألف جنيه، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جينه، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 5 مارس الحالي.

وشدد محافظ بني سويف، على الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات في مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، لافتًا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرًا لأهمية المشروع الذي تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة. 

الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المجاري المائية بني سويف تأهيل وتبطين

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