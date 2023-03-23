الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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سياسي

برلمانى يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على قانون يسمح بإعادة مستوطنات تم تفكيكها

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005، مؤكدًا أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

وقال "أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إن إصدار مثل هذه التشريعات باطل ومخالف لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولى، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتؤجج مشاعر الغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيدًا.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة على ضرورة الإسراع فى الأخذ برؤية مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى الواضحة والحاسمة للتوصل إلى السلام العادل والشامل والدائم والتى تتمثل فى ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موجهًا التحية والتقدير للشعب الفلسطيني على صموده ضد جميع الأعمال العدوانية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

يذكر أنه أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان قد تم تفكيكها عام 2005، مشددةً على أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

 وأوضح البيان، أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤجج مشاعر الغُبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيدًا كل يوم.

الإحتلال الإسرائيلي الاراضي الفلسطينية المحتلة الدولة الفلسطينية المستقلة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحتلال الإسرائيل النائب أحمد فؤاد أباظه النشاط الاستيطاني

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