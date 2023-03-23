تقرير يحذّر من تنبيهات «شير بوينت» الشرعيّة المستخدمة في هجمات التصيّد

يعمد مجرمو الإنترنت الآن إلى إخفاء روابط التصيد الاحتيالي في ملف على خادم "شيربوينت" SharePoint، كانوا قد استولوا عليها ويقومون بتوزيعها باستخدام آلية تنبيه محلية، ويمتلك هذا النوع من رسائل البريد الإلكتروني قدرة أفضل في تجاوز مرشّحات البريد العشوائي، كما أنها تبدو مقنعة أكثر، خاصةً إذا كانت الشركة تستخدم هذه الخدمة.

ولاحظ خبراء كاسبرسكي وجود ما يزيد على 1600 تنبيه ضار كانت قد وصلت إلى ضحايا محتملين في أوروبا وأمريكا الشمالية ومناطق أخرى. ومع أن حجم هذا النوع من الهجمات ليس هائلاً حتى الآن، يتعين على الشركات أن تمتلك الدراية الكافية حول كيفية التعامل مع البرنامج الجديد، حتى تتمكن من تخفيف المخاطر بشكل استباقي.

في الغالب، تستطيع مرشّحات البريد العشوائي اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني المخادعة التي تحتوي على رابط في نص الرسالة، لذلك يعمل مجرمو الإنترنتباستمرار على تطوير أدواتهم حتى يتمكنوا من تجاوز الحلول الأمنية المدمجة في الأجهزة.

ولا يقوم هؤلاء بإخفاء روابط التصيد الاحتيالي على خادم "شير بوينت" فحسب، كما هي الحال في البرامج المعروفة سابقاً، ولكنهم يلجأون أيضاً إلى توزيعها باستخدام تنبيهات "شير بوينت" الشرعيّة.

وتمكن أحد الحلولالأمنية التي طورتها كاسبرسكي من ترشيح أكثر من 1600 تنبيه ضار في الفترة من ديسمبر 2022 وحتى فبراير 2023، وحاول مجرمو الإنترنت استدراجالبيانات من الشركات في العديد من المناطق، ومن أبرزها أوروبا وأمريكا الشمالية.

إن هذه الحيلة مع المخاطر المشروعةيمكنها خداع الموظفين الأعلى براعة في مجال التكنولوجيا. وتُرسل البيانات بالنيابة عن خدمات شركة حقيقية، لذا فإنها لا تثير شكوك الأطراف المتلقّية، خاصة إذا كانت الشركة تستخدم خادم "شير بوينت" ضمن روتينها اليومي.

كيف يعمل التصيد الاحتيالي عبر خادم "شيربوينت"

يتلقى موظف إعلام "شير بوينت" قياسيًا يفيد بأن شخصًا ما قد شارك ملف OneNote معهم. وهذا البريد الإلكتروني شرعي تمامًا ويمكنه تجاوز عامل تصفية البريد العشوائي بسهولة أكبر مقارنة برابط التصيد المخفي على خادم "شير بوينت"

ويقوم الموظف باتباع الرابط، حيث يتم فتح ملف OneNote، لكن نص الرسالة يحتوي على "تنبيه" آخر يظهر على شكل أيقونة كبيرة لنوع مختلف من الملفات (مثل ملفPDF)، ورابط تصيّد.

ويصل هذا الرابط التصيد إلى الموقع الإلكتروني للتصيد الاحتيالي الذي يحاكي صفحة تسجيل الدخول إلى Microsoft OneDrive، ويستخدم مجرمو الإنترنت الرابط ذاته لسرقة بيانات اعتماد حسابات البريد الإلكتروني المختلفة، مثل Yahoo وAOL وOutlook وOffice 365.. وغيرها.

موقع إلكتروني احتيالي يحاكي صفحة تسجيل الدخول إلى Microsoft OneDrive

كيف يمكن للشركات تخفيف مخاطر هذا النوع من التصيّد

مع أن رسائل التصيّد تبدو مقنعة للكثيرين من الضحايا المستهدفين، يكون من السهل تمييزها من خلال مجموعة من العلامات الحمراء التي يمكن شرحها للموظفين.

ويقول رومان ديدينوك، خبير تحليل البريد العشوائي في كاسبرسكي موضحاً هذه المسألة: "تجدر الإشارة في بادئ الأمر أن الشخص المتلقّي لا يعرف الملف كما أنه يجهل الجهة المُرسِلة، مع العلم أن الزملاء لا يشاركون عادةً مثل هذه المستندات من غيرأي مقدمات. وتحتوي الرسالة على المزيد من العلامات الحمراء؛بما في ذلك الرابط إلى ملف OneNote في التنبيه، كما يظهر ملفPDF على الخادم بالخارج من اللون الأزرق. ليس هذا فحسب، بل إن رابط التنزيل يقودإلى موقع لجهة خارجية، ولا علاقة له بعنوان الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضحيّة أو خادم "شير بوينت". ويحاكي موقع التصيّد صفحة تسجيل الدخول إلى OneDrive، وهي خدمة أخرى من مايكروسوفت غير مرتبطة بخادم "شير بوينت". وحتى تظل أجهزتك آمنة، ينبغي عليك توخّي الحذر عند التعامل مع جميع رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، والاحتراس التام من كافة هذه الممارسات المُريبة".