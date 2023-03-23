صورة وتعليق.. القمص بيشوي كامل في شبابه برفقة شيخ كهنة الكنيسة
تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة نادرة للقديس القمص بيشوي كامل احدث القديسين المعترف بهم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من قبل مجمع الأساقفة والمطارنة المعروف بالمجمع المقدس، والذي كان كاهنا في كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس للاقباط الارثوذكسي بحي اسبورتنج بمحافظة الإسكندرية.
وظهر في الصورة برفقة صديق عمره القمص تادرس يعقوب ملطي شيخ كهنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية و أحد العلماء المعروفين في مجال تفسير النصوص الانجيلية ومؤسس سلسلة «الاباء الاولين لتفسير النصوص الانجيلية».
وظهر برفقتهما تاسوني انجيل باسيلي شقيقة الانبا ديمتريوس مطران ملوي للاقباط الارثوذكس، وقرينة القمص بيشوي كامل، وتاسوني ماري قرينة القمص تادرس يعقوب ملطي اثناء فترة الشباب.
والقمص بيشوي كامل
- ولد باسم سامي كامل اسحق أسعد.
- مواليد 6 ديسمبر 1931 م.
- ولد في دمنهور محافظة البحيرة
- حصل على بكالوريوس علوم (قسم جيولوجيا) من جامعة الإسكندرية سنة 1951 بتقدير جيد.
- التحق بمعهد التربية العالي للمعلمين وحصل على دبلوم تربية وعلم نفس سنة 1952 بتقدير ممتاز وكان ترتيبه الأول على دفعته.
- عمل كمدرس للكيمياء بمدرسة الرمل الثانوية للبنين بالإسكندرية.
- حصل على ليسانس آداب - فلسفة - سنة 1954
- التحق بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية سنة 1956، وكان الأول على دفعته.
- عين معيدا بمعهد التربية العالي بالإسكندرية سنة 1957 وهو معهد تابع لوزارة التربية والتعليم.
- التحق بكلية التربية بالقاهرة سنة 1958 وحصل على دبلوم التخصص في علم النفس في أكتوبر سنة 1959.
- سيم قسا الأربعاء 2 ديسمبر عام 1959 م.
- ترقى قمصا في 4 نوفمبر 1969 م.
- ورحل في 21 مارس 1979 م.