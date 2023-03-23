صورة وتعليق.. القمص بيشوي كامل في شبابه برفقة شيخ كهنة الكنيسة

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة نادرة للقديس القمص بيشوي كامل احدث القديسين المعترف بهم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من قبل مجمع الأساقفة والمطارنة المعروف بالمجمع المقدس، والذي كان كاهنا في كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس للاقباط الارثوذكسي بحي اسبورتنج بمحافظة الإسكندرية.

وظهر في الصورة برفقة صديق عمره القمص تادرس يعقوب ملطي شيخ كهنة الكنيسة القبطية الارثوذكسية و أحد العلماء المعروفين في مجال تفسير النصوص الانجيلية ومؤسس سلسلة «الاباء الاولين لتفسير النصوص الانجيلية».

وظهر برفقتهما تاسوني انجيل باسيلي شقيقة الانبا ديمتريوس مطران ملوي للاقباط الارثوذكس، وقرينة القمص بيشوي كامل، وتاسوني ماري قرينة القمص تادرس يعقوب ملطي اثناء فترة الشباب.

والقمص بيشوي كامل