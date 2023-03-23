الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| وفاة «أبلة فضيلة».. و«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة والسبت

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

وفاة الإذاعية الكبيرة «أبلة فضيلة» فى كندا

أبلة فضيلة

توفيت الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز الشهيرة بـ«أبلة فضيلة».

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على «أبلة فضيلة»، عقب صلاة الجمعة غدًا، في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج في كندا.

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أمطار رعدية وتقلبات.. «الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة والسبت

أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة طقس اليوم الخميس 23- 3 -2023، حيث من المتوقع أن نشهد اليوم ارتفاعًا طفيفًا.

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موعد مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في تصفيات «يورو 2024» والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب

موعد مباراة منتخب إيطاليا ضد إنجلترا في تصفيات «يورو 2024» والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس.

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تراجع محدود لمؤشرات البورصة فى مستهل أول تعاملات شهر رمضان

البورصة

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو طفيف لدى مستهل أول تعاملات شهر رمضان، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع واضحة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين.

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تردد قناة dmc وخريطة مسلسلات رمضان 2023 عبر شاشتها

تردد dmc

يحظى تردد قناة dmc ومسلسلات رمضان 2023 عبر شاشتها على نسب مشاهدة عالية عبر محرك جوجل البحثي خلال الساعات الأولى من شهر رمضان المبارك.

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صرف 95% من «تموين مارس».. 32 سلعة متوفرة

تموين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات مارس، بالتزامن مع الدفعة الـ7 من الدعم الاستثنائي، وذلك عبر 40 ألف منفذ تمويني، على مستوى المحافظات، يعمل من التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً.

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الأرصاد أبلة فضيلة طقس الجمعه والسبت موعد مباراة إيطاليا ضد إنجلترا البورصة تردد قناة DMC

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

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