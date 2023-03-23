أخبار الظهيرة| وفاة «أبلة فضيلة».. و«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة والسبت

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

وفاة الإذاعية الكبيرة «أبلة فضيلة» فى كندا

توفيت الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز الشهيرة بـ«أبلة فضيلة».

ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على «أبلة فضيلة»، عقب صلاة الجمعة غدًا، في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج في كندا.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أمطار رعدية وتقلبات.. «الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة والسبت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة طقس اليوم الخميس 23- 3 -2023، حيث من المتوقع أن نشهد اليوم ارتفاعًا طفيفًا.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

موعد مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في تصفيات «يورو 2024» والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب إيطاليا ضد إنجلترا في تصفيات «يورو 2024» والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

تراجع محدود لمؤشرات البورصة فى مستهل أول تعاملات شهر رمضان

تراجعت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو طفيف لدى مستهل أول تعاملات شهر رمضان، اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات بيع واضحة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

تردد قناة dmc وخريطة مسلسلات رمضان 2023 عبر شاشتها

يحظى تردد قناة dmc ومسلسلات رمضان 2023 عبر شاشتها على نسب مشاهدة عالية عبر محرك جوجل البحثي خلال الساعات الأولى من شهر رمضان المبارك.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

صرف 95% من «تموين مارس».. 32 سلعة متوفرة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات مارس، بالتزامن مع الدفعة الـ7 من الدعم الاستثنائي، وذلك عبر 40 ألف منفذ تمويني، على مستوى المحافظات، يعمل من التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا