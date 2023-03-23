الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عضو بالتحالف الوطنى: نسعى لتوفير الدعم اللازم لكل المحتاجين خلال رمضان

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

قال محمد سيف النصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن موائد الرحمن موجودة طوال رمضان وسيتم توزيع كافة أشكال الدعم من قبل التحالف الوطني.

وأضاف سيف النصر، داخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن مبادرة «كتف في كتف» مستمرة لحين توصيل الكراتين لكل الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه تم توزيع 6 ملايين كرتونة حتى وقتنا الحالي، وأن هناك موائد رحمن ستكون موجودة طوال رمضان وسيتم توزيع كافة أشكال الدعم من قبل التحالف الوطني.

وأكد عضو التحالف الوطني أن جميع المؤسسات والجمعيات العاملة تحت مظلة التحالف الوطني تنسق فيما بينها للتعبئة والتوزيع حتى يتم الوصول إلى كل المواطنين الأكثر احتياجًا في ربوع الوطن وحتى المناطق الحدودية، لافتًا إلى أن كل الدعم يقدم للمواطنين دون المساس بكرامة أي مواطن ويتم توفير الاحتياجات اللازمة للمصريين طوال شهر رمضان.

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