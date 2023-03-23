«اللوبيا» بـ52 جنيهًا للكيلو.. أسعار البقوليات اليوم الخميس

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا، اليوم الخميس، 23 مارس 2023.

وجاءت الأسعار كالتالي:

شهدت أسعار الفول البلدي عريض الحبة استقرارًا في الأسعار ليسجل ما بين 33 و38 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية اليوم.

بينما سجلت أسعار اللوبيا البلدي 52 جنيهًا للكيلو، بينما بلغت المستوردة حوالي 49 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

شهدت أسعار الفاصوليا البيضاء المستوردة السائبة 35 جنيهًا للكيلو، في المحلات التجارية خلال التعاملات الصباحية.

سجلت أسعار الحمص استقرارا في الأسعار اليوم ليسجل سعره ما بين 48 و52 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية، وسعر الترمس المستورد 28 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية، بينما سجلت أسعار الترمس المحلي اليوم سعر 32 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

وأسعار العدس استقرت اليوم ما بين 48 و50 جنيهًا للكيلو، والسمسم تراوح بين 110 و120 جنيهًا للكيلو.