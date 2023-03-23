حزب الجيل: نعتمد على سواعد وعقول المصريين فى بناء وطنهم

هنأ ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بشهر رمضان الكريم، سائلًا الله أن يكون شهر خير وبركة وأمن وأمان واستقرار على شعبنا ومصرنا وأمتنا العربية والإسلامية.

وتمنى «الشهابي» أن يمكن الله الوطن الغالى من اجتياز التحديات والتغلب على مخططات أهل الشر، وأن تستمر بلادنا بنجاح كبير فى معركة البناء والتنمية التى شهد بها القاصي والداني، وأن نحقق الاكتفاء الذاتي فى المأكل والملبس والدواء وكل احتياجات المواطنين، وأن نستغنى عن الاستيراد ونرد اعتبار عملتنا الوطنية.

وأعرب رئيس حزب الجيل عن ثقته فى قدرة الدولة المصرية بقيادتها السياسية فى تحقيق كل ذلك معتمدة على عقول وسواعد وإخلاص المصريين.