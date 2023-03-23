المنشد مشرف البنا: فضلت استغلال صوتى فى الإنشاد الدينى لهذا السبب

قال المنشد مشرف فتحي البنا، إنه انضمّ إلى إعلان مدرسة الإنشاد الديني على الإنترنت، حيث اجتاز الاختبار، وتقبل المدرسة كل الأعمار السنية، مضيفًا: «معنا منشدون أعمارهم تتراوح بين 50 و60 عامًا، والواحد مينفعش ميتعلمش حاجة كل يوم، واستفدت أشياءً كثيرة».

وأضاف البنا في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «لدينا أساتذة موسيقى يعلموننا المقامات والفوكاليز مثل الدكتور محمد العجيمي والدكتور طه الإسكندراني، تعلمت كثيرًا من مدرسة الإنشاد الديني مثل الارتجال وحفظت توشيحات كثيرة».

المنشد مشرف البنا: لا أحب الغناء والإنشاد جميل ويقربني من الله

وتابع: «فضلت استغلال صوتي في الإنشاد الديني، لا أحب الغناء، فالإنشاد جميل ويقربني من الله سبحانه وتعالى، وبالنسبة إلى قدوتي، فأنا أتحدث عن المنشد مصطفى عاطف والشيخ محمود هلال والشيخ معتصم العسلي، أعشق الشيخ النقشبندي والشيخ طه الفشني».

وأكد: «والدي وجدي صوتهما رائع، لكنهما لم يحترفا الإنشاد الديني، وأحافظ على صوتي عبر عدة أشياء، مثل عدم التحدث بصوت عالٍ بعد الاستيقاظ، كما أحرص على تمارين الصوت».