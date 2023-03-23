الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الكنيسة السريانية يستقبل وفدا من شبيبة مشروع جمع التراث المسيحي

ماراغناطيوس
ماراغناطيوس

استقبل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية في دير مار أقرام السرياني في معرة صيدنايا، وفدًا من الشبيبة من مشروع جمع التراث المسيحي والمشاركين في الدورة التدريبية التي تقيمها دائرة خدمة الشبيبة والتنشئة المسيحية في البطريركية بالتعاون مع معهد الدراسات التنموية IDS في جامعة Sussex البريطانية. 

حضر اللقاء الربان اندرواس بحي والربان أوكين الخوري.

وعلى صعيد أخر وبمناسبة نصف الصوم الأربعيني المقدّس، وارتفاع الصليب، احتفل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بالقدّاس الإلهي في كنيسة مار أفرام السرياني في دير مار أفرام السرياني في معرة صيدنايا.

‎عاون قداسته صاحب النيافة المطران مار يعقوب باباوي، النائب البطريركي لشؤون الرهبان وإدارة إكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية في معرة صيدنايا.

‎حضر القداس الإلهي مار ثاوفيلوس جورج صليبا، مطران جبل لبنان وطرابلس، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار موريس عمسيح، مطران الجزيرة والفرات، ومار أنتيموس جاك يعقوب، النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة، ومار بطرس قسيس، مطران حلب وتوابعها، ومار سويريوس روجيه أخرس، النائب البطريركي للدراسات السريانية، ومار كيرلس بابي، النائب البطريركي في أبرشية دمشق البطريركية، ومار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام، ومار خريستوفوروس مرقس، السكرتير البطريركي لشؤون الكنيسة في الهند.

‎خلال القداس الإلهي، قام قداسة سيدنا البطريرك برسامة 7 شمامسة إكليريكيين (جون كورية، فريدون سمير، إيليا قرقور، عصام العويل، جورج شماس، جوني ماروغي، وفادي معمر)، وكذلك الدكتور مطانس الخوري وأفرام خوري شمامسة أفودياقونيين، و4 شمامسة إكليريكيين (أنترانيك أكوبيان، طوني حنا، ميشيل سرياني، جوزيف النعنع)، وكذلك عيسى مارديني وإيليا مارديني كشمامسة قراء.

وتحتتفل الكنائس المسيحية المختلفة في 16 أبريل 2023 بعيد القيامة المجيد.

أغناطيوس افرام الثاني البطريرك مار إغناطيوس أفرام البطريرك مار إغناطيو البطريرك مار اغناطيوس اغناطيوس افرام

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