وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطناً بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع إسقاط المصرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، الذي حمل رقم 483 لسنة 2023 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء قرار وزير الداخلية الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم كالآتي: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتقويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء في المادة الأولى أن يُؤذن لكلِّ من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم محمــد حــسـن محمد حسن- وآخرهم شريف مجدى محمد شاهين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما جاء في المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية تحريرا في 2023/3/4.