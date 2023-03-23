انخفاض أسعار البترول وخام غرب تكساس يسجل 70.22 دولار

شهدت اسعار البترول والنفط العالمية، انخفاض جديد، اليوم الخميس، بعد مكاسب بأكثر من 6% خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك مع تقييم المستثمرين لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 1% إلى 70.22 دولار للبرميل كما تراجع مزيج برنت تسليم شهر مايو 0.8% إلى 76.11 دولار للبرميل.

تتجه أسعار النفط الخام إلى أكبر انخفاض في الربع الأول منذ عام 2020، عندما أدى وباء كورونا إلى ضعف الطلب، لكن ضعف الطلب هذه المرة مدفوع بمخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة، واضطرابات القطاع المصرفي.

ومع ذلك، لا تزال هناك علامات على وجود طلب قوي في آسيا مع تعافي الصين بعد أن تخلت البلاد عن سياسة (صفر كوفيد) في أواخر العام الماضي.