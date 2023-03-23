الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انخفاض أسعار البترول وخام غرب تكساس يسجل 70.22 دولار

أرشيفية
أرشيفية

شهدت اسعار البترول والنفط العالمية، انخفاض جديد، اليوم الخميس، بعد مكاسب بأكثر من 6% خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك مع تقييم المستثمرين لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 1% إلى 70.22 دولار للبرميل كما تراجع مزيج برنت تسليم شهر مايو 0.8% إلى 76.11 دولار للبرميل.

تتجه أسعار النفط الخام إلى أكبر انخفاض في الربع الأول منذ عام 2020، عندما أدى وباء كورونا إلى ضعف الطلب، لكن ضعف الطلب هذه المرة مدفوع بمخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة، واضطرابات القطاع المصرفي.

 ومع ذلك، لا تزال هناك علامات على وجود طلب قوي في آسيا مع تعافي الصين بعد أن تخلت البلاد عن سياسة (صفر كوفيد) في أواخر العام الماضي.

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي خام غرب تكساس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية غرب تكساس الوسيط

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