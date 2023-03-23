الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع الصوم الكبير

الكنيسة
الكنيسة

نظمت الكنيسة الكاثوليكية خلال الفترة الحالية، العديد من الفعاليات بالتزامن مع الصوم الكبير والذي ينتهي في ابريل 2023، وكان من أبرزها التالي.

- الأنبا بشارة يترأس حفل عيد الأم بمكتب التنمية ومركز القديس يوسف ببني عبيد

زار الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، مركز القديس يوسف لخدمة الأطفال ذوي الهمم.

جاء ذلك بحضور الأب إرميا ملاك، راعي كنيسة السيدة العذراء، ببني عبيد، ومسؤولي مركز القديس يوسف، ببني عبيد، الذين نظموا حفلًا، بمناسبة عيد الأم، بمشاركة عدد من الحضور.

كذلك، قام مسؤولو مكتب التنمية بتنظيم احتفالية عيد الأم، بحضور أولياء الأمور، وتضمن الاحتفال عددًا من الفقرات المتنوعة، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الأنبا بشارة على تفقد ومتابعة الخدمات والأنشطة الرعوية بالإيبارشية.

جدير بالذكر أن مركز القديس يوسف، يقدم عدة خدمات متنوعة: كالتخاطب، وتنمية المهارات، والعلاج الطبيعي، وغيرها من الأنشطة المختلفة الأخرى.

 كما ترأس مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، اجتماع الأيادي الضارعة، بكنيسة ملكة السلام، بالفكرية.

جاء ذلك بمشاركة القمص جرجس بشرى، راعي الكنيسة. وتحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول وصية الوالدين في المعمودية"، مؤكدًا مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهم.

وأضاف راعي الإيبارشية على الوالدين تربية الأبناء تربية مسيحية، قائمة على حب الصلاة، وحفظ الأصوام، وتلقين التعليم المسيحي، والمحافظة عليهم من الاستهتار والمعاشرات الرديئة.

وأشار المطران إلى أهمية المذبح العائلي، وكيفية استخدام "الميديا" الحديثة بطريقة صحيحة، لكي نستطيع مواكبة العصر، والمحافظة على أبنائنا أمام التحديات التي تواجههم. تضمن الاجتماع أيضًا فقرات التسبيح والصلاة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية

- الأنبا بشارة جودة يترأس القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء ببني عبيد

ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء، ببني عبيد، بمشاركة الأب إرميا ملاك، راعي الكنيسة.

وألقى عظة حول ضرورة أن يكون زمن الصوم، زمن تنقية القلب والذهن، مؤكدًا أهمية القلب المملوء بالنعمة، والذي يفيض بالنعمة والخير على الجميع.

احتفالية ارات الاطف اقباط الكاثوليك الأطفال الأطفال ذوي الهمم

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