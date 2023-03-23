الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بحضور السيسى.. أسامة الأزهرى: عقدنا آمالنا على مسجد مصر بتدريب المؤذنين واكتشاف المواهب

دكتور أسامة الأزهري
دكتور أسامة الأزهري

وجه الدكتور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، التهنئة للرئيس عبر الفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وافتتاح  مركز مصر الثقافي الإسلامي.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن مسجد مصر صرح شامخ جديد يضاف لسلسلة من مساجد مصر.

وأضاف الأزهرى في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي: "عقدنا آمالنا على هذا المسجد، ولدينا طموح أن يتأسس فيه مركز لتدريب المؤذنين على مقامات الأذان الشريف، وعندنا طموح عظيم أن تنطلق مدرسة تعلم فنون التلاوة وتكتشف المواهب على نمط المنشاوى ومحمد رفعت والحصرى، وستنطلق أمثال هذه المواهب من مسجد مصر".

وتابع: "وأيضا أن تنطلق مدرسة لتعليم الإنشاد والابتهالات على نمط النقشبندى وغيره من أعلام المبتهلين، وفى هذه الساعة الكريمة نزف للعالم بشرى افتتاح مسجد مصر، فعلى أرض مصر ولدت الحضارة، وعلى أرض مصر ستولد من جديد، على أرض مصر صنعت علوم الشرع الشريف وصدرناها للدنيا كلها".

ويعد مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة إنجازًا كبيرًا ومن أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتم إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي، فيعد هذا المركز من المراكز الثقافية المهمة فى مصر وأفريقيا أيضًا.

مشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي يقع فى قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويحده طريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.

تبلغ مساحة مسجد مصر 19100 مترا مربعا ويحتوى على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبب إسلامية، بالإضافة إلى مدخل خدمى رابع، ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 وتعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة .

يبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية: 40 ألف مصلٍ، يبلغ عدد المصلين بالساحة السفلية: 55 ألف مصلٍ، يبلغ إجمالي عدد المصلين 107 آلاف مصلٍ، وترتفع المأذنتين حوالى 140 مترًا عن سطح الساحة العلوية، تبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2.

الدكتور الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية التهنئة للرئيس عبر الفتاح السيسي شهر رمضان حلول شهر رمضان مركز مصر الثقافي الإسلامي سلسلة من مساجد مصر

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