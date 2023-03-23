الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لتسيير حركة الطرق فى أول أيام رمضان

حركة الطرق
حركة الطرق

كشف مصدر أمني أن الإدارة العامة للمرور حرصت على نشر خدماتها فى كل ربوع الجمهورية، اليوم الخميس، لتسيير حركة الطرق ومنع وجود تكدسات مرورية، خاصة فى أول أيام رمضان، لا سيما فى وقت الذروة قبل انطلاق مدفع الإفطار.

وشددت قيادات المرور على الضباط والأفراد بالانتشار المكثف فى الشوارع لتسيير حركة الطرق، ومد يد العون للمواطنين لا سيما كبار السن والحالات الإنسانية، والعمل على إيجاد حلول للتعامل مع أي تكدسات مرورية محتملة، خاصة أثناء ذهاب المواطنين لعملهم والطلاب لمدارسهم وجامعاتهم فى وقت الصباح وأثناء العودة مرة أخرى.

إدارة العامة للمرور أثناء الإدارة العامة ل الإدارة العامة لمرور الإدارة العامة للمرور الانت

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