الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يحضر شعائر صلاة الفجر بالعاصمة الإدارية الجديدة

السيسى يحضر شعائر
السيسى يحضر شعائر صلاة الفجر بالعاصمة الإدارية الجديدة

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسى شعائر صلاة الفجر من مركز مصر الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش افتتاحه المركز، والذى تم إنشاؤه ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي. 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، عرضًا تفصيليًا لمشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضمن الشرح عرض ماكيت مجسمًا للمشروع، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.  

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مختلف طوائف الشعب المصري، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة.

وحضر مائدة السحور كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور مختار جمعة، وعدد من المسوؤلين والقيادات بالدولة.

 

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