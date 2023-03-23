الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الباز برفقة نقيب الصحفيين فى سحور افتتاح مركز مصر الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وخالد البلشي نقيب الصحفيين والديهي وموسي

شارك الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة “الدستور”، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من الإعلاميين، في سحور افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعد مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة إنجازًا كبيرًا ومن أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة، بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي، والذي يعد من المراكز الثقافية الممة في مصر وأفريقيا أيضًا.

وأجرى الرئيس السيسي جولة تفقدية  للمشروعات  الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية بالسيارة، وأظهرت اللقطات حجم الإنجاز  في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأظهرت اللقطات مشهدًا مهيبًا ورائعًا للأضواء وهي تعانق السماء في مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حي المال والأعمال لتناول السحور مع العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

محمد الباز نقيب الصحفيين مركز مصر الثقافي الرئيس السيسي العاصمة الإدارية

رئيس التحرير

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