السيسى يشهد عرضًا تفصيليًا لمشروع مركز مصر الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى عرضًا تفصيليًا لمشروع مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، والذى تم إنشاؤه ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي.

وتضمن الشرح عرض ماكيت مجسمًا للمشروع، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ويفتتح الرئيس السيسي، الآن، مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، والذى تم إنشاؤه ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي.

ووصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الإدارية لافتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مختلف طوائف الشعب المصري، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة.

وحضر مائدة السحور كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور مختار جمعة، وعدد من المسوؤلين والقيادات بالدولة.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيه التهنئة للمشاركين فى في مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال السيسى، خلال كلمته، "أرجو أننا لا نكون أثقلنا عليكم، وألا نحرم الأسر من سحور أول يوم، لكن كان من المهم أن نكون معا في مناسبة مهمة زى كده، وأرجو أن تكون الأيام القادمة طيبة وجميلة وفيها كرم من ربنا سبحانه وتعالى".

وأضاف: "مش عاوز أعطلكم أكتر من كده، لأننا هنكمل حاجة تانية، وأشكر الإيد العفية اللى بتعمل الأعمال الرائعة، والتي عملت خلال السنوات الماضية، وزى ما اتقال الأرض كانت صحراء وأصبحت حاجة تانية بفضل الله وبفضل جهدكم".