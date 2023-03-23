السيسى يفتتح مركز مصر الثقافى الإسلامى فى العاصمة الإدارية (بث مباشر)

يفتتح الرئيس السيسي، الآن، مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، والذى تم إنشاؤه ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي.

ووصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الإدارية لافتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مختلف طوائف الشعب المصري، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة.

وحضر مائدة السحور كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور مختار جمعة، وعدد من المسوؤلين والقيادات بالدولة.