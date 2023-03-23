البيت الأبيض يكشف عن مؤشرات استعداد بيونج يانج لاستخدام النووى

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية للبيت الأبيض، جون كيربى، أن واشنطن لم تسجل إشارات تدل على نية بيونج يانج اللجوء لاستخدم النووي ضد الولايات المتحدة أو حلفائها، في المستقبل القريب.



وأعلن كيربي ذلك، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي دورى، في معرض الرد عند سؤاله عمّا إذا كانت واشنطن تعتقد بأن بيونج يانج تستعد لشن ضربة نووية على الولايات المتحدة وحلفائها بعد تصريحات رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وذلك عندما قال "إن قوات بلاده المسلحة يجب أن تكون مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية في أي لحظة منعا لوقوع الحرب."



وأضاف كيربى: "في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات أو معلومات من شأنها أن تقودنا إلى الاعتقاد بأن هناك ضربة حقيقية وشيكة من جانب كوريا الشمالية".



وأردف قائلا: "لكننا نراقب بانتباه ونتتبع ما يحدث قدر الإمكان".



كما لفت كيربى إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتواصل مع كوريا الشمالية وستواصل بناء قدراتها العسكرية وسط الغياب المستمر للحوار مع بيونغ يانغ."



واختتم: "ندعو كيم جونغ أون مرة أخرى للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة. (نحن) مستعدون للجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة للحديث عن تهدئة التوترات ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

