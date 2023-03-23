نواف المهدى: كريستيانو رونالدو سبب إنهاء أزمة أبوجبل مع النصر

كشف نواف المهدي، وكيل أعمال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر وفريق البنك الأهلي، كواليس إنهاء أزمة اللاعب مع النصر السعودي، مؤكدًا أن تواجد كريستيانو رونالدو في صفوف العالمي كان له دور بارز في ذلك.

وكان أبو جبل قد تقدم بشكوى ضد النصر بسبب إنهاء تعاقده من طرف واحد، لكن النادي قرر عقد جلسات مع اللاعب وتوصل لاتفاق الصلح.

وقال نواف في تصريحات تليفزيونية "بعد إجراء عملية التسوية بطرق ودية، استطعنا أن نوفق بين الطرفين حارس المرمى محمد أبو جبل ونادي النصر السعودي والوصول لحل لهذه القضية".

وأضاف " الكل يعلم ما حدث في بداية الموسم، اللاعب وقع للنصر وكان للنادي وجهة نظر معينة ونحن نفس الأمر ولجأنا للمحكمة الرياضية، ولكن الجلوس على طاولة المفاوضات هي الطريقة التي أدت للحل".

وتابع " نادي النصر كان لديه هدف معين مع نهاية الموسم، وهو عدم وجود أي قضايا خارجية وداخلية تخص النادي لعدة اعتبارات منها وجود رونالدو كما أن الأنظار العالمية تتجه للكرة العالمية".

وعن حقيقة مفاوضات النصر مع محمد الشناوي للتعاقد معه، قال " لا أعتقد حدوث ذلك سبق أن سألت رئيس النادي، وارد أن يكون هناك شيء في الكواليس لا أعرف عنها شيء".