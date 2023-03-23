خلود عز شقيقة روبى فى «حضرة العمدة»: المسلسل يحمل رسائل مهم

تواصل الفنانة الشابة، خلود عز، تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "حضرة العمدة"، والمقرر انطلاق أولى حلقاته مساء اليوم الخميس، على شبكة قنوات الحياة، و منصة واتش آت الرقمية، ضمن أعمال السباق الرمضاني لهذا العام.

وأعربت «عز»، عن سعادتها بالمشاركة في العمل مع الفنانة "روبي" مشيرة إلى أن كواليس العمل معها ممتعة جدًا، وهي شخصية لطيفة تتعامل بمهنية وحب مع جميع فريق عمل المسلسل.

وكشفت «عز»، عن الشخصية التي تقدمها بالعمل، حيث تقدم شخصية "زينب" شقيقة الفنانة "روبي" والفنانة "دينا"، وهي الأخت الوسطى لهم، مؤكدة: «أنا الشخصية التي يحدث لها خلال الأحداث عقبات تحاول أن تتخطاها بمساعدة شقيقاتها».

كما أكدت أن العمل يحمل عدة رسائل قيمة، وهو عمل مشوق يشارك به عدد كبير من النجوم بشخصيات مختلفة تمامًا عن أي عمل درامي تم تقديمه في نفس السياق، معبرة عن سعادتها بالفرصة التي قدمها لها المنتج ريمون مقار وشركة فنون مصر، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

ويناقش مسلسل حضرة العمدة، العديد من القضايا الاجتماعية الهامة، منها تمكين المرأة، وختان الإناث، وتجارة المخدرات، والأعمال المشبوهة، والهجرة غير الشرعية، مع تقديم كيفية حلول تلك المشكلات المجتمعية وتوعية المشاهدين.

أبطال وصناع «حضرة العمدة»

مسلسل "حضرة العمدة" بطولة روبي، نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود عبدالمغني، وفاء عامر، أحمد رزق، محمود حافظ، بسمة، دينا، سميحة أيوب، إدوارد، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبدالعزيز، إيهاب فهمي، خلود عز، صولا عمر، محمد الصاوي، تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج شركة فنون مصر لماليكها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة خلود عز، كان مسلسل "بابلو" بطولة حسن الرداد، أروى جودة، حسين فهمي، نجلاء بدر، دارين حداد، محمود حجازي، غفران محمد، صلاح عبدالله، سلوى عثمان، تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.