الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاحتياطي الفيدرالي يحذر من تهديد أزمات المصارف للنظام المالي الأمريكي

رئيس مجلس الاحتياطي
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بأن النظام المصرفي الأمريكي سيكون عرضة للخطر، إذا لم يتم حل مشاكل البنوك الفردية.

وأوضح باول، أن الاحتياطي الفيدرالي في البلاد يعمل على إصلاح واستقرار النظام في الوقت الحالي، مشددا على أنهم مستعدون لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، للحفاظ على النظام المصرفي الأمريكي أمنا.

وقال: "في الأسبوعين الماضيين، كانت هناك صعوبات خطيرة مع عدد صغير من البنوك.. ويظهر التاريخ أن المشاكل المعزولة مع البنوك، إذا تركت دون معالجة، يمكن أن تقوض الثقة في البنوك، وتهدد قدرة النظام المصرفي ككل على لعب دوره الحيوي في دعم احتياجات الادخار والائتمان للأسر والشركات".

وتابع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "نظامنا المصرفي سليم ومرن ويتمتع برأس مال وسيولة قويين. وسنواصل مراقبة الأوضاع في النظام المصرفي عن كثب ومستعدون لاستخدام جميع أدواتنا إذا لزم الأمر، للحفاظ على سلامته".

وبحسب قوله، فإن هيئة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نظرت في إمكانية تعليق عملية رفع سعر الفائدة بسبب الوضع في النظام المصرفي.
 

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