أردوغان: تركيا لن تقف إلى جانب أحد في النزاعات المسلحة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تقف إلى أي جانب في النزاعات المسلحة، بما في ذلك النزاع المستمر في أوكرانيا.



وقال أردوغان في كلمة موجهة إلى الشعب التركي، يوم الأربعاء: "أود التوجه إلى الأمة. لن تقف تركيا ببساطة إلى أي جانب في النزاعات العسكرية. ستدعو تركيا دائما إلى السلام وستحميه وستقوم بخطوات لتعزيز السلام العالمي".



وأضاف أن "مهمتنا في النزاع الروسي – الأوكراني تتمثل في ذلك بالذات".



وأشار إلى أن تركيا تصنع في الوقت الراهن كافة الأسلحة التي تحتاج إليها، وستكون قادرة على تأمين نفسها في أي نزاع عسكري محتمل.



وقال: "لا أتحدث عن الطائرات والدبابات فقط، بل عن الذخيرة. وتصنع تركيا الآن كافة أنواع الذخيرة. ولكن في وقت سابق كنا نضطر لطلبها من الأطراف الأخرى. لا سمح الله، ولكن في حال اندلاع حرب نحن لن نتوقف على أحد".



