الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أردوغان يعلن موعد وضع حجر الأساس لمنازل متضرري الزلزال

أردوغان
أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستضع، اليوم الخميس حجر الأساس للمنازل الخاصة بمتضرري الزلزال الذي ضربي جنوبي البلاد في 6 فبراير الماضي.


جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، تحدث خلالها عن موضوعات متنوعة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب وكالة "الأناضول".


وقال الرئيس التركي إنه لم يعد هناك أي مواطن تركي عاجزا لا في منطقة الزلزال ولا خارجها.


وشدد أردوغان على أن الزلزال سوف يظل في مقدمة جدول أعمال الحكومة واهتمامها الوحيد هو تضميد الجراح.


وفي هذا الإطار، أعلن أردوغان عن مناقصة لبناء 46 ألفا و327 منزلا في المدن والقرى ضمن جهود بناء منازل دائمة بمنطقة الزلزال.


وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
 

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