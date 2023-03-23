غادة عادل تكشف حقيقة لوم ابنها لها بسبب رقصتها فى فيلم أولاد رزق 2

كشفت الفنانة غادة عادل، حقيقة لوم ابنها لها في فيلم القنصل، قائلة: "ابني ما لامش عليا في فيلم ابن القنصل، لكن لام عليا في فيلم "أولاد رزق2".

وأضافت غادة خلال لقاءها ببرنامج أنا والقناع، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب: "ابني راح يتفرج على الفيلم في السينما ومكنش يعرف إن أنا في الفيلم، وفي الدور ده، معقبة: "فهمته بالراحة، مفيش حاجة اسمها دور جريء، الكلمة دي بتستفزني".

وتابعت: الفنانة تجسد شخصية ثانية مختلفة عن شخصيتها، وتقدمها كاملة، وشعار "السينما النظيفة" شعار ساذج".

وتساءلت: "يعني إيه نظيفة؟! يعني غاسلاها مثلاً؟! مفيش الكلام ده، الفنانة يأتيها سكريبت تقرأه ، ومن ثم تقتنع بهذا الدور، أنا أجسد شخصية أيًا كان فيها إيه".

وأكملت:"مفيش سينما نظيفة وسينما غير نظيفة أنا كنت فعلًا عبيطة وهبلة لأني لقيت مفيش حاجة اتكسف منها".

وتابعت: أنا بقدم شخصية رقاصة أو محجبة أو مدمنة وأيًا كان الدور فأنا بمثل دور في فيلم من واقع معين، وحاليًا بقيت شايفة شعار السينما النظيفة كلمة سذاجة، وخسرت أدوار كتير بحكم الشعار.

وعن سبب رفعها شعار السينما النظيفة، قالت: " كنا صغيرين وكان بيتقال لنا حاجات وداخلين في وسط جديد وفرحانين وبنسمع الكلام وننفذ".