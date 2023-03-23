مصرع مسن إثر حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

لقى مسن مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق دمنهور الرحمانية أمام مسجد الزواوي، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بوقوع حادث تصادم في البحيرة

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بنطاق دائرة مركز شرطة المركز، ما أسفر عن مصرع مسن وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «محمود محمد أحمد بلتاجي»، 63 سنة، مقيم منشية سلام بمركز الرحمانية، ونُقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام وتحت تصرف جهات التحقيق، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة عقب عمل تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.