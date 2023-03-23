المطبخ العربى.. آكلات عربية مميزة على سفرة أول يوم رمضان

-يعيش الشعب العربي احتفالاً كبيراً بقدوم شهر رمضان الكريم، حيث لا يمكن أن تخلى المائدات العربية من إعداد الولائم، خاصة مع أول أيام الشهر الكريم، وفيما يلي أهم الوجبات علي المادة في الوطن العربي أول يوم رمضان .

الإمارات .. الهريس

من أهم الأكلات في الإمارات المتحدة هي الهريس وهى عبارة عن وجبة من اللحم والقمح والماء، ويتم طهيها بطريقة مميزة.

السعودية .. الكبسة

لا يمكن أن يحل شهر رمضان الكريم دون أن يتم إعداد وجبة "الكبسة" والتى تعتمد بشكل أساسي على لحم الخروف مع الأرز.

الأردن .. المنسف

من أهم أطباق الأردن ولابد وأن يتواجد على المادة في أول أيام الشهر الكريم، والمنسف يعتبر الطبق الوطني فى الأردن، ويتم طهيه من لحم الضأن مع صلصة اللبن المجفف، ويتم تقديمه مع الأرز أو البرغل.

المغرب.. الشباكية

الشباكية هي واحدة من أكثر الحلويات شهرة بالمغرب والتى يتم تقديمها بشكل أساسي فى شهر رمضان الكريم، ويتم تحضيرها بطريقة سهلة، وهى عبارة عن عجينة مخلوطة بالزيت والزبدة مع بعض المكسرات والكاكاو، وتوضع فى العسل بعد ذلك، ثم يتم رشها بماء الزهر أو الينسون، وسميت بالشباكية نظرا لشكلها الدائرى وتشابكها مع بعضها.

تونس.. الكسكس والبريك

البريك واحد من الوجبات التى تتصدر السفرة الرمضانية فى تونس، وهو عبارة عن فطائر يتم حشوها بالدجاج أو اللحم، مع بعض الإضافات مثل البصل والبقدونس والبطاطا، ويتم قليها فى الزيت.

لبنان .. الفتوش

سلطة الفتوش اللبنانية، واحدة من الأطباق الرئيسية التى يتم تقديمها على السفرة اللبنانية فى رمضان، وتمتاز بقيمتها الغذائية الكبيرة لاحتوائها على أصناف كثيرة من الخضروات الطازجة، بالإضافة إلى الخبز المحمص، وتتبيلتها المميزة من عناصر دبس الرمان مع الخل والزيت والملح .