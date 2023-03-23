الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عادات الجاليات العربية فى أوروبا للاحتفال بشهر رمضان

عادات الجاليات العربية
عادات الجاليات العربية فى أوروبا للاحتفال بشهر رمضان

بالرغم من اتساع رقعة العالم الإسلامي الا أن طقوس رمضان تختلف كثيرا في معظم البلدان من الشرق إلى الغرب، ويعيش الجاليات العربية فى أوروبا أجواء رمضان بشكل واضح، حيث أثر المسلمين في أوروبا علي الطقوس خلال الشهر الكريم، ولكل جالية عادات وتقاليد وطقوس.

 

وفي إيطاليا يقدر عدد المسلمين في إيطاليا بحوالي مليون ونصف أكثرهم من الألبان والمغرب العربي وشرق آسيا وشمال إفريقيا، يمثلون نسبة 4% من سكان إيطاليا، بالإضافة إلى 60 ألف مسلم إيطالي، ويقدر عدد المساجد بإيطاليا بنحو 450 مسجدا أشهرها بروما وميلانو.

 

كما تقوم بعض الهيئات والمراكز والجمعيات الإسلامية بدعوة علماء وشيوخ من مختلف البلدان العربية لإحياء هذا الشهر الكريم، وتوجيه النصح والإرشاد لأبناء الجالية، الذين ينتظرون قدوم هذا الشهر، وقدوم الأئمة؛ لتعطشهم لمعرفة أمور دينهم.

 

وتجهز الهيئات الإسلامية موائد الإفطار وإعداد البرامج الدينية الخاصة بهذا الشهر، وطبع إمساكية شهر رمضان قبل قدوم الشهر وتوزيعها.

 

مظاهر الاحتفال في أوروبا  

تظهر مظاهر رمضان بالمحلات التجارية التى تجلب الحلوى والبلح لبيعها للصائمين في شهر رمضان، وتجد بعض المحلات تتزين بفوانيس رمضان وتبيعها؛ مما يدخل البهجة والسرور على الأطفال والكبار.

 

ويُعد الإفطار الجماعي بين الجاليات الإسلامية في بلاد اوروبا من الملامح البارزة في هذا الشهر الكريم؛ إذ يحرص المسلمون هناك في هذه المناسبة على الالتقاء والتعارف لتوطيد العلاقات الأخوية بينهم، واستماع بعضهم لهموم بعض ومشكلاته، ومد يد المساعدة لمن يحتاجها، كما يكثر التبرع للفقراء فى إيطاليا بالذات فى هذا الشهر.

 

وفي هذا الشهر الكريم تجد تعاونًا من الجهات الحكومية في كل مقاطعة، فهناك من يقدمون خيامًا لإقامة صلاة التراويح، وهناك من يساعد في تقديم بعض ما يختص بالإفطار، وأغلبهم يأتون ليقضوا يومًا مع أبناء الجالية ويشاركونهم الإفطار.

إيطاليا أبناء الجالية اوروبا رمضان روما

رئيس التحرير

وائل لطفي

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