محلل سياسى: «الحكومة الأمريكية تسعى لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية»

أوضح المحلل السياسي الدكتور أشلي أنصارا، أن الشعب الأمريكي أدرك أن حكومته كانت على علم مسبق بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف "أشلي" خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا ضحية صراع خفي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، لافتًا إلى أن هناك تقارير صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية والـ CIA، تقول إن الحكومة الأمريكية تستهدف استمرار الحرب الروسية.

ودلل على كلامه قائلًا: مؤخرًا اجتمع الروس والأوكران في اسطنبول، وتم الاتفاق على أجندة انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا مقابل الحصول على جزء من الأراضي الأوكرانية المتناوع عليها، إلا أن الموقف تغير تمامًا خلال اجتماع آخر في واشنطن.

اجتماع اسطنبول

وأكد أن من مصلحة الغرب المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أن يستدرجوا روسيا إلى مصيدة أوكرانيا، بهدف استنزاف القوات الروسية، وعقب: "ميزانية الحرب الروسية خلال فبراير 2022 كانت 29 بليون دولار، والآن وصلت إلى 16 بليون دولار".