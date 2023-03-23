الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بعد رفع الفائدة الأمريكية.. تعرف على سعر الدولار الخميس 23 مارس 2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر، وذلك رغم اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة في محاولة منه للسيطرة على معدلات التضخم، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم  23 مارس 2023 في مصر.

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
  • وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
  • الدولار في  البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

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  • بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • الدولار في  بنك بلوم مصر30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • البنك الأهلى الكويتى – مصر: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • الدولار في المصرف المتحد  30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • الدولار  في بنك الاستثمار العربي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك التنمية الصناعية، إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
  • الدولار في بنك ميد بنك : 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

رفع سعر الفائدة 

واتجه أمس الأربعاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة على الدولار في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم، بنسبة 0.25% (25 نقطة أساس) لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75 إلى 5% وهو أعى مستوى للفائدة الأمريكية منذ عام 2007.

وكان الفيدرالي قد خفض وتيرة رفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، الشهر الماضي، عندما أقر زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25 % لتصل إلى نطاق من 4.50 % إلى 4.75 %، وذلك قبل الانهيار الداخلي لبنك سليكون فالي في وقت سابق من هذا الشهر، كانت التقديرات تشير إلى رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما الآن تنحصر التوقعات في أن يظل المعدل دون تغيير، أو زيادة ربع نقطة فقط.

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ارتفاع اليورو مقابل الدولار بعد رفع الفائدة فى أمريكا

الدولار سعر الدولار اليوم رفع الفائدة رفع سعر الفائدة البنك الأهلي المصري بنك مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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